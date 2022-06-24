Украинская звездочка днепрян Егор Ярмолюк выбирал между АПЛ и Серией А.

Полузащитник СК Днепр-1 Егор Ярмолюк мог перебраться в Серию А, сообщает "ТаТоТаке".

Звездочка СК Днепр-1 получил британскую визу – еще один шаг к переходу в АПЛ

Кроме Брентфорда контракт 18-летнему украинцу предлагала Сампдория. Итальянцы были готовы предоставить те же условия, что и английский клуб. Тем не менее, Ярмолюк и его семья предпочли переезд в АПЛ. К слову, в составе генуэзцев прошлый сезон на правах аренды провел форвард Динамо Владислав Супряга, который, однако, выходил на поле лишь однажды.

Напомним, накануне стало известно, что Ярмолюк получил британскую визу. По информации источника, трансфер должен быть завершен в ближайшие дни. Сумма сделки – 1,6 млн евро плюс 10% от последующей продажи.

В сезоне 2021/22 Ярмолюк провел за СК Днепр-1 девять матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. Брентфорд по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице АПЛ тринадцатую строчку.

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