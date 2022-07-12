Брентфорд узгодив умови переходу 18-річного півзахисника. Вже цього тижня українець буде представлений у статусі гравця свого нового клубу. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

Слідами Супряги: Ярмолюк міг опинитися в Сампдорії – італійці пропонували ті ж умови, що й Брентфорд

Раніше українець отримав британську візу, а тепер готується приєднатися до своїх нових партнерів. Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 отримає за центрального півзахисника молодіжної збірної України 1,5 млн євро.

У сезоні 2021/22 Брентфорд фінішував на 13-й позиції АПЛ. Ярмолюк у тій же кампанії зіграв за команду Ігора Йовічевіча 9 поєдинків та забив 1 гол. У складі збірної України U-21 молодий хавбек провів 4 матчі. Нещодавно він ледь не вивів збірну U-19 на чемпіонат Європи, але результативної гри Ярмолюка виявилося замало.

Україна не їде на Євро: чарівник Єзерський, герой Дніпра і антигерой з Динамо – U-19 зупинилися за міліметр від дива