Футбольна асоціація Англії (FA) висунула Астон Віллі та Брентфорду звинувачення щодо поведінки своїх команд під час недільного матчу Прем'єр-ліги (2:1).

Нападник Астон Вілли Оллі Уоткінс забив переможний гол у матчі зі своїм колишнім клубом, і його святкування спровокувало бійку між гравцями. Півзахисник Вілли Бубакар Камара був вилучений у компенсований час за поштовх в обличчя хавбеку Брентфорда Єгору Ярмолюку. Як інформує ВВС, в обох клубів є час до п'ятниці, 22 грудня, щоб дати відповідь.

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"Імовірно, Брентфорд не зміг гарантувати, щоб його гравці не поводилися неналежним і/або провокаційним чином на 85-й хвилині. Крім того, клуб не зміг гарантувати, що його гравці та/або особи, які перебувають у технічній зоні, не поводилися неналежним та/або провокаційним чином на 98-й хвилині", – ідеться в заяві FA.

Те ж саме стосується представників Астон Вілли. Загалом у матчі трапилося 2 вилучення, ще 10 гравців отримали жовті картки. Також попередження заробили головні тренери обох команд.

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