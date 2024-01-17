Подошла к концу дисквалификация Айвена Тоуни – третий лучший бомбардир АПЛ прошлого сезона отныне сможет помочь Брентфорду в текущей кампании. Игрок остроумно сообщил об этом в соцсетях, выложив GIF-ку с подписью "Свободен".

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Напомним, Тоуни был отстранен от футбола на 8 месяцев за незаконные ставки. Кроме отстранения, Тоуни оштрафовали на 50 тысяч фунтов стерлингов и предупредили о недопустимости дальнейших нарушений Правил ставок FA. Еще в ноябре 2022 года Тоуни выдвинули обвинения в 232 вероятных нарушениях правил ставок в период февраль 2017-го – январь 2021-го.

Позже к этим обвинениям добавилось еще 30 вероятных нарушений. Профессиональным футболистам запрещено делать ставки как от своего имени, так и с помощью посредника. Нападающий признал вину, но от длительной дисквалификации его это не уберегло.

К слову, в сезоне 2022/23 Тоуни забил 20 голов в Премьер-лиге. Это третий показатель элитного дивизиона Англии – больше забитых мячей имели только Харри Кейн (30) и Эрлинг Холанд (36).

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