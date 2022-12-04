Накануне украинский боксер Денис Беринчик в Лондоне в андеркарде боя Фьюри – Чисора одолел француза Ивана Менди и завоевал пояс чемпиона Европы EBU. Посмотреть на яркое шоу пришли немало украинцев.

Брентфорд может отпустить Ярмолюка обратно в УПЛ – украинец переехал в Англию только летом

Был среди них и полузащитник Бренфорда Егор Ярмолюк. 18-летний представитель АПЛ встретил на стадионе Тоттенхэм, где проходил вечер бокса, еще одну легенду – чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика. Оба украинца сделали общее фото, которым футболист похвастался, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Ярмолюк перешел в лагерь Брентфорда летом 2022 года из СК Днепр-1 за 1,5 млн евро. За главную команду провел один матч, дебютировав в Кубке лиги против Джиллингема – украинец вышел на 72-й минуте, однако по пенальти вылетел с командой из 1/16 финала турнира. Transfermarkt оценивает Егора в 400 тысяч евро. Его контракт с англичанами действует до 30 июня 2025 года.

"Мамо, я вже давно українець": росіянин, який пішов з Динамо через Сабо, випередив Роналдо і зламав ногу перед Кучмою