– Вы наверняка слышали, что Криштиану Роналду может перейти в саудовский Аль-Наср. Можете представить себе ситуацию, когда вы – тренер Криштиану Роналду?

– Не знаю, мне было бы интересно работать с любыми звездными игроками. Это непросто, но это хорошее умение. В любом случае, это будет выбор самого Роналду. Если он захочет попробовать себя в этом мире, в этом чемпионате, то я пожелаю ему только удачи.

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– Наверное, ваш старший сын был бы очень счастлив по этому поводу?

– Ему очень нравится Криштиану Роналду, но его приоритеты быстро меняются. Сначала ему нравился Месси, теперь – Роналду. Еще Мбаппе сейчас очень нравится. Он следит за всеми командами, где играют звезды, – рассказал Ребров на YouTube-канале своей жены Анны.

Напомним, сам украинский специалист уже второй год возглавляет Аль-Айн, который привел к титулу чемпиона ОАЭ.

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