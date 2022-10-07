Андрей Ярмоленко набирает обороты в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов. Украинец забил победный гол, а команда Сергея Реброва набрала три очка.

Чемпионат ОАЭ, 5 тур

Дибба – Аль-Айн – 0:2

Голы: Ярмоленко, 6, Лаба, 90

Украинский легионер Аль-Айна открыл счет уже на 6-й минуте матча против Диббы.

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Ярмоленко удачно обыгрался с партнером и в одно касание поразил нижний угол ворот. Вингеру Аль-Айна не помешало то, что он бил неудобной правой ногой. Для Андрея это 5 матч в чемпионате ОАЭ – ранее он оформил гол и 2 ассиста.

هجمة عيناوية جميلة تنتهي بالهدف الأول..

تمريرات متبادلة ينهيها يارمولينكو بتسديدة في شباك دبا#دبا_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/Ckhvh46CA4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2022

Этот гол оказался победным, а в конце игры Аль-Айн забил еще раз. Команда Реброва и Ярмоленко набрала 10 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Напомним, летом 32-летний Ярмоленко на правах свободного агента присоединился к команде Сергея Реброва, действующему чемпиону страны.

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