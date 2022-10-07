Ярмоленко забив свій другий гол у складі Аль-Айна – незручна нога не стала проблемою
17:13 - Читать на русском
Андрій Ярмоленко набирає обертів у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.
Український легіонер Аль-Айна відкрив рахунок вже на 6-й хвилині матчу проти Дібби.
Ребров не прийшов на прес-конференцію Аль-Айна – відома причина
Ярмоленко вдало обігрався з партнером і одним дотиком поцілив у нижній кут воріт. Вінгеру Аль-Айна не завадило те, що він бив незручною правою ногою. Для Андрія це 5 матч у чемпіонаті ОАЕ – раніше він оформив гол та 2 асисти.
Нагадаємо, влітку 32-річний Ярмоленко на правах вільного агента приєднався до команди Сергія Реброва, яка є чинним чемпіоном країни.
Коноплянка, бомбардир для Динамо і ще два топ-підсилення, за які варто боротися трьом клубам УПЛ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter