Український легіонер Аль-Айна відкрив рахунок вже на 6-й хвилині матчу проти Дібби.

Ребров не прийшов на прес-конференцію Аль-Айна – відома причина

Ярмоленко вдало обігрався з партнером і одним дотиком поцілив у нижній кут воріт. Вінгеру Аль-Айна не завадило те, що він бив незручною правою ногою. Для Андрія це 5 матч у чемпіонаті ОАЕ – раніше він оформив гол та 2 асисти.

هجمة عيناوية جميلة تنتهي بالهدف الأول..

تمريرات متبادلة ينهيها يارمولينكو بتسديدة في شباك دبا#دبا_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/Ckhvh46CA4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2022

Нагадаємо, влітку 32-річний Ярмоленко на правах вільного агента приєднався до команди Сергія Реброва, яка є чинним чемпіоном країни.

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