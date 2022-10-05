Вместо украинца пришел помощник Висенте Гомес и объяснил ситуацию.

Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко, – источник

"У Сергея есть определенные проблемы со здоровьем, но сегодня ему уже было лучше, чем вчера. Мы надеемся, что он будет полностью здоров до матча послезавтра. Команда находится в хорошем настроении и стремится одержать вторую победу подряд", – цитирует Гомеса пресс-служба Аль-Айна.

Напомним, в последнее время Реброва связывают со сборной Украины, но контракт с арабским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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