УАФ провела голосование за самый красивый забитый мяч в истории национальной команды Украины. Победителем стал Андрей Ярмоленко.

Гол 32-летнего Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в матче первого тура Евро-2020 набрал большинство голосов болельщиков (60%). На втором месте – штрафной удар Андрея Шевченко в ворота Филимонова в матче Россия – Украина (1999 год, 31% голосов).

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Топ-3 замкнул Сергей Ребров и его результативный удар на ЧМ-2006 против Саудовской Аравии. Нынешний наставник Аль-Айна набрал 9%. Всего проголосовали 1649 болельщиков, сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

Сначала УАФ выбрала 10 лучших голов, но после предварительного голосования была сформирована топ-3.

К слову, сейчас Ярмоленко является вторым бомбардиром в истории сборной Украины. У него 44 гола в 106-ьт матчах – лидирует Андрей Шевченко, у которого 48.

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