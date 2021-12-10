УАФ провела голосування за найгарніший забитий м'яч в історії національної команди України. Переможцем став Андрій Ярмоленко.

Гол 32-річного Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів у матчі першого туру Євро-2020 набрав більшість голосів уболівальників (60%). На другому місці – штрафний удар Андрія Шевченка у ворота Філімонова в матчі Росія – Україна (1999 рік, 31% голосів).

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Топ-3 замкнув Сергій Ребров і його результативний удар на ЧС-2006 проти Саудівської Аравії. Нинішній наставник Аль-Айна набрав 9%. Всього проголосували 1649 вболівальників, інформує офіційний Telegram-канал УАФ.

Спочатку УАФ обрала 10 найкращих голів, але після попереднього голосування була сформована топ-3.

До слова, наразі Ярмоленко є другим бомбардиром в історії збірної України. У нього 44 голи в 106-ти матчах – лідирує Андрій Шевченко, в якого 48.

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