Последний тур национального первенства для команды Сергея Реброва почти ничего не решает. Шансов на чемпионство уже нет. Аль-Айн может занять второе или третье место – оба дают право сыграть в квалификации азиатской ЛЧ.

Аль-Айн определился относительно будущего Ярмоленко – контракт лидера сборной Украины истекает уже через два месяца

Играть предстояло против Аль-Батаеха, который балансирует над зоной вылета. Разница в классе стала заметна уже на старте встречи – на 2-й минуте Аль-Айн открыл счет. Гол в свой актив записал Андрей Ярмоленко. Украинец вблизи правого угла штрафной красивым ударом закрутил мяч под дальнюю штангу.

К слову, этот гол стал для Ярмоленко 10 в нынешнем сезоне. Контракт Андрея с Аль-Айном истекает этим летом. По неофициальной информации, стороны не намерены продолжать сотрудничество.

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