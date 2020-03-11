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Ярмоленко вернулся после травмы – украинец сыграл 90 минут за Вест Хэм U-23

00:03 68 Читати українською
Ярмоленко вернулся после травмы – украинец сыграл 90 минут за Вест Хэм U-23
Андрей Ярмоленко / фото из соцсетей

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко все ближе к полноценному возвращению в первую команду после травмы.

Ярмоленко попал в стартовый состав команды U-23 на матч 1/4-й Международного кубка Премьер-лиги против Дерби Каунти U-23 и провел на поле все основное время.

Ярмоленко существенно потерял в стоимости по данным Transfermarkt

Украинец принял участие в первых двух голевых атаках своей команды и имел еще несколько возможностей отличиться самостоятельно. Самый яркий момент случился на 75-й минуте, но Андрей замешкался с ударом, и защитники успели накрыть. Перед овертаймом Ярмоленко заменили. Основное время завершилось вничью 3:3, Вест Хэм победил в серии пенальти (6:5).

30-летний вингер впервые вышел на поле после травмы мышцы бедра. До этого в последний раз он принимал участие в матче еще 14 декабря прошлого года против Саутгемптона (1:0).

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за Вест Хэм 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Украинцы за рубежом
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