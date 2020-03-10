Ярмоленко существенно потерял в стоимости по данным Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt установил новые цены на игроков английской Премьер-лиги.

Transfermarkt обновил стоимость игроков АПЛ, среди которых и представители сборной Украины Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко.

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Цена Зинченко осталась неизменной – 30 млн евро, а вот стоимость Ярмоленко уменьшилась – 12 млн евро вместо прежних 15. Причиной такого спада стала травма вингера, из-за которой Андрей последний раз выходил на поле еще в прошлом году.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за Вест Хэм 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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