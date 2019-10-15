Ярмоленко: У сборной Украины появился менталитет победителей

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от победы над Португалией (2:1) в 8-м туре отбора к чемпионату Европы-2020.

"Все довольны. Мы победили, проделали большой объем работы. Двигаемся дальше. Я считаю, раз победили, то это справедливо.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов

Играли первым номером, по счету. Все заслуженно. Мой гол? Это больше гол Миколенко. Он сделал 70 % этого мяча. Если бы я не забил и был моложе, то позволил бы себе как-то обозвать. За два дня у нас было шесть теоретических занятий, во время которых мы разбирали португальцев. В победе огромная заслуга тренерского штаба. У нас появилась уверенность и менталитет победителя. Знаем наши сильные стороны и как играть в каждом эпизоде. Нам все разжевывают, как детям. Было ли шампанское в раздевалке? Конечно", – рассказал Ярмольник в эфире телеканала "Футбол 1".

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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