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Ярмоленко: У сборной Украины появился менталитет победителей

00:40 129 Читати українською
Ярмоленко: У сборной Украины появился менталитет победителей
Андрей Ярмоленко (слева) / Футбол 24

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от победы над Португалией (2:1) в 8-м туре отбора к чемпионату Европы-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Все довольны. Мы победили, проделали большой объем работы. Двигаемся дальше. Я считаю, раз победили, то это справедливо.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов

Играли первым номером, по счету. Все заслуженно. Мой гол? Это больше гол Миколенко. Он сделал 70 % этого мяча. Если бы я не забил и был моложе, то позволил бы себе как-то обозвать. За два дня у нас было шесть теоретических занятий, во время которых мы разбирали португальцев. В победе огромная заслуга тренерского штаба. У нас появилась уверенность и менталитет победителя. Знаем наши сильные стороны и как играть в каждом эпизоде. Нам все разжевывают, как детям. Было ли шампанское в раздевалке? Конечно", – рассказал Ярмольник в эфире телеканала "Футбол 1".

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места

blog_ava
Украина – Португалия: где смотреть матч отбора к Евро-2020
14 октября
2001
Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Португалия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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