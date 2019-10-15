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Ярмоленко: У збірної України з'явився менталітет переможців

00:40 842 Читать на русском
Ярмоленко: У збірної України з'явився менталітет переможців
Андрій Ярмоленко (ліворуч) / Футбол 24

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко поділився емоціями від перемоги над Португалією (2:1) у 8-му турі відбору до чемпіонату Європи-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Усі задоволені. Ми перемогли, зробили великий об'єм роботи. Рухаємося далі. Я вважаю, оскільки перемогли, то це справедливо.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Грали першим номером, за рахунком. Усе заслужено. Мій гол? Це більше гол Миколенка. Він зробив 70 % цього м'яча. Якщо би я не забив і був молодшим, то дозволив би себе якось обізвати. За два дні у нас було шість теоретичних занять, під час яких ми розбирали португальців. У перемозі величезна заслуга тренерського штабу. У нас з'явилася впевненість і менталітет переможця. Знаємо наші сильні сторони та як грати в кожному епізоді. Нам все розжовують, наче дітям. Чи було шампанське в роздягальні? Звичайно", – розповів Ярмоленко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

blog_ava
Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця
14 жовтня
10752
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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