Ярмоленко: У збірної України з'явився менталітет переможців

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко поділився емоціями від перемоги над Португалією (2:1) у 8-му турі відбору до чемпіонату Європи-2020.

"Усі задоволені. Ми перемогли, зробили великий об'єм роботи. Рухаємося далі. Я вважаю, оскільки перемогли, то це справедливо.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Грали першим номером, за рахунком. Усе заслужено. Мій гол? Це більше гол Миколенка. Він зробив 70 % цього м'яча. Якщо би я не забив і був молодшим, то дозволив би себе якось обізвати. За два дні у нас було шість теоретичних занять, під час яких ми розбирали португальців. У перемозі величезна заслуга тренерського штабу. У нас з'явилася впевненість і менталітет переможця. Знаємо наші сильні сторони та як грати в кожному епізоді. Нам все розжовують, наче дітям. Чи було шампанське в роздягальні? Звичайно", – розповів Ярмоленко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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