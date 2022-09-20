УЕФА опубликовал пресс-релиз относительно формата проведения жеребьевки квалификационного раунда следующего чемпионата Европы. Беларусь есть в списке участников, а России нет.

Россия в очередной раз отстранена от соревнований

Сборная России из-за развязанной против Украины войны в квалификации не будет, поэтому она пропустит и финальную часть континентального первенства, сообщает сайт УЕФА .

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А вот Беларусь все же есть среди участников отбора, ведь Союз европейских ассоциаций не отстранил ее от турнира, хотя она тоже является приспешником российского терроризма. С белорусами сборную Украины разведут. Также не смогут сыграть между собой Армения – Азербайджан, Гибралтар – Испания, Косово – Босния и Герцеговина, Косово – Сербия.

Жеребьевка состоится во Франкфурте в воскресенье, 9 октября, в 12:00 по центральноевропейскому времени. Участие в квалификации примут 53 команды, Германия же напрямую прошла как хозяйка соревнований.

Сборные поделят на 10 групп – 7 по 5 команд и 3 по 6. Прямые путевки на чемпионат Европы получат первые два места в группах.

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