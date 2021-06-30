Команда Андрея Шевченко героически одолела Швецию в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет с Англией.

Швеция – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Ярмоленко сразу после матча обратился к болельщикам "сине-желтых" в своем Instagram с теплыми словами. "Ваша вера и поддержка придавали нам сил", – написал капитан сборной Украины.

Заметим, для Андрея Ярмоленко матч против "Тре Крунур" стал 98-м в футболке главной команды, в которых он отличился 42-ю голами и 24-ю результативными передачами.

Украина дожала Швецию благодаря голу Довбика в овертайме – команда Шевченко драматично пробилась в 1/4 Евро-2020