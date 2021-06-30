Команда Андрія Шевченка героїчно здолала Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 з рахунком 2:1 та вперше у своїй історії вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи, де зіграє з Англією.

Швеція – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ярмоленко одразу після матчу звернувся до вболівальників "синьо-жовтих" у своєму Instagram з теплими словами. "Ваша віра і підтримка надавали нам сил", – написав капітан збірної України.

Зауважимо, для Андрія Ярмоленка матч проти "Тре Крунур" став 98-м у футболці головної команди, у яких він відзначився 42-ма голами та 24-ма результативними передачами.

Україна дотиснула Швецію завдяки голу Довбика в овертаймі – команда Шевченка пробилася у чвертьфінал Євро-2020