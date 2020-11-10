Турецкий Фенербахче готов взять в аренду 32-летнего хавбека. Клуб уже готовит условия потенциальной сделки, сообщает Fotomac.

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По информации источника, именно Андрей Ярмоленко является главной трансферной целью клуба на зимнее трансферное окно, ведь привлек наибольшее внимание среди других кандидатов. Он усилить линию нападения, ведь руководство клуба не удовлетворено кондициями полузащитника Эннера Валенсии.

В подписании украинца заинтересован лично спортивный директор стамбульцев Эмре Белезоглу. Он считает, что Ярмоленко согласится на такой переход, ведь не имеет постоянного места в стартовом составе Вест Хэма. Еще одно преимущество в пользу 32-летнего игрока босс Фенербахче видит в быстрой адаптации украинцев в Турции.

Заметим, что в текущем сезоне Андрей в 8 матчах за "молотов" забил два гола и отметился тремя ассистами. Контракт с Вест Хэмом рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн евро. К слову, Фенербахче идет вторым в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 8-ми туров.

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