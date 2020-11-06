АПЛ объявила 8 претендентов на звание лучшего игрока октября – среди них одноклубники Зинченко и Ярмоленко
14:32 - Читати українською
Английская Премьер-лига определила игроков, которые проявили себя лучше всех в прошлом месяце.
Всего на награду претендуют 8 футболистов, сообщает Twitter АПЛ.
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Только один клуб делегировал двух игроков – Харри Кейн и Сон Хын Мин из Тоттенхэма. Конкуренцию им составят Че Адамс (Саутгемптон), Коннор Коуди (Вулверхэмптон), Джек Грилиш (Астон Вилла), Пабло Форналс (Вест Хэм), Кайл Уокер (Манчестер Сити) и Тьягу Силва (Челси). Победителя определят голосованием фанатов.
К слову, лучшим в сентябре избрали форварда Эвертона Доминика Калверта-Льюина.
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