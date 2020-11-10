Турецький Фенербахче готовий взяти в оренду 32-річного хавбека. Клуб вже готує умови потенційної угоди, повідомляє Fotomac.

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За інформацією джерела, саме Андрій Ярмоленко є головною трансферною ціллю клубу на зимове трансферне вікно – привернув найбільшу увагу серед інших кандидатів. Він має підсилити лінію нападу, адже керівництво клубу не задоволене кондиціями півзахисника Еннера Валенсії.

У підписанні українця зацікавлений особисто спортивний директор стамбульців Емре Белезоглу. Він вважає, що Ярмоленко погодиться на такий перехід, бо не має постійного місця у стартовому складі Вест Хема. Ще одну перевагу на користь 32-річного гравця бос Фенербахче вбачає у швидкій адаптації українців у Туреччині.

Зауважимо, у поточному сезоні Андрій у 8 матчах за "молотів" забив два голи та відзначився трьома асистами. Контракт з Вест Хемом розрахований до червня 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 7,5 млн євро. До слова, Фенербахче наразі йде другим у турнірній таблиці турецької Суперліги після 8-ми турів.

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