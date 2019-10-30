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Ярмоленко снова стал одним из главных лиц рекламной кампании Вест Хэма – украинец продолжает завоевывать Лондон

12:53 124 Читати українською
Ярмоленко снова стал одним из главных лиц рекламной кампании Вест Хэма – украинец продолжает завоевывать Лондон
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Звезда сборной Украины Андрей Ярмоленко постепенно вырывается на вершину популярности среди всех игроков лондонского Вест Хэма.

Украинский вингер появился в рекламной акции, которую "молотки" организовали на своем официальном сайте.

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Вест Хэм использовал фотографию Ярмоленко и других звезд команды (Диопа, Крессвелла и Райса) для оформления баннера,который информирует болельщиков клуба о продаже билетов на домашний матч 11 тура АПЛ против Ньюкасла. К слову, экс-игрок Динамо уже не впервые становится одним из главных лиц лондонского клуба – раньше он был участником акции Вест Хэма для поддержки борьбы с расизмом.

Напомним, что Ярмоленко является одним из самых результативных игроков команды Пеллегрини в текущем сезоне АПЛ – 3 гола и один ассист.

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Теги
Вест Хэм Вест Хэм Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украинцы за рубежом
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