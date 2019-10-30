Ярмоленко знову став одним з головних облич рекламної кампанії Вест Хема – українець продовжує завойовувати Лондон

Зірка збірної України Андрій Ярмоленко поступово виривається на вершину популярності серед усіх гравців лондонського Вест Хема.

Український вінгер з'явився у рекламній акції, яку "молотки" організували на своєму офіційному сайті.

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Вест Хем використав фотографію Ярмоленка та інших зірок команди (Діопа, Крессвелла і Райса) для оформлення банера, який інформує вболівальників клубу про продаж квитків на домашній матч 11 туру АПЛ проти Ньюкасла. До слова, екс-гравець Динамо вже не вперше стає одним з головних облич лондонського клубу – раніше він був учасником акції Вест Хема для підтримки боротьби з расизмом.

Нагадаємо, що Ярмоленко є одним з найрезультативніших гравців команди Пеллегріні у поточному сезоні АПЛ – 3 голи і один асист.

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