Челсі приймає Вест Хем у 34-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Челсі – Вест Хем стартував о 16:00 за Києвом. Команда Томаса Тухеля посідає 3 місце в АПЛ (62 очки), "молоти" йдуть сьомими – 52 пункти і лише один набраний бал у останніх двох матчах. У четвер команда Девіда Мойєса зіграє проти Айнтрахта у півфіналі Ліги Європи.

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Андрій Ярмоленко дуже несподівано опинився у стартовому складі. Це перший вихід українця в основі у поточному сезоні АПЛ – досі лідер збірної України награв у чемпіонаті Англії лише 164 хвилини (14 матчів) і забив 1 гол. Загалом у сезоні 2021/22 Ярмоленко провів 27 поєдинків, тричі забив і тричі асистував партнерам.

Пряма трансляція матчу – на Setanta Sports+. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Чалоба – Лофтус-Чік, Канте, Жоржінью, Алонсо – Маунт – Хаверц, Вернер.

Вест Хем: Фабіанскі – Джонсон, Доусон, Крессвелл – Цоуфал, Нобл, Соучек, Масуаку – Ярмоленко, Форналс, Бенрама.