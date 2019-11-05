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Ярмоленко рискует потерять тренера – Вест Хэм недоволен работой Пеллегрини

12:10 26 Читати українською
Ярмоленко рискует потерять тренера – Вест Хэм недоволен работой Пеллегрини
Андрей Ярмоленко и Мануэль Пеллегрини / Фото ФК Вест Хэм

Вялая игра Вест Хэма на старте сезона провоцирует слухи об увольнении главного тренера.

Руководство Вест Хэма размышляет над увольнением Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера, сообщает The Sun.

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По информации издания, последние результаты команды побуждают к отставке чилийца в ближайшее время.

Напомним, именно с наставничества Пеллегрини лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко присоединился к лагерю "молотобойцев" и сумел завоевать себе место в стартовом составе.

После 11-ти туров АПЛ Вест Хэм находится на 13-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.

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Вест Хэм Вест Хэм Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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