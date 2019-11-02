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Вест Хэм – Ньюкасл – 2:3 – видео голов и обзор матча

19:46 28 Читати українською
Вест Хэм – Ньюкасл – 2:3 – видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Ньюкасл – 2:3 – видео голов и обзор матча / твиттер АПЛ

Вест Хэм едва не совершил камбэк в матче против Ньюкасла в 11 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Ньюкасл.

73’ Фабиан Бальбуэна
90’ Роберт Снодграс
 
Киран Кларк 16’
Фредерико Фернандес 22’
Джонджо Шелви 51’
16’ Киран Кларк
22’ Фредерико Фернандес
51’ Джонджо Шелви
73’ Фабиан Бальбуэна
90’ Роберт Снодграс

Ньюкасл еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество. Сначала после подачи Шелви со штрафного Жоелинтон сбросил на Кларка, и тот ударом головой расстрелял ворота Роберто. Через 6 минут Федерико Фернандес удвоил преимущество "сорок". Добавим, что Ярмоленко провалил первую половину и был заменен в перерыве.

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Во втором тайме Шелви ударом со штрафного сделал счет разгромным. Бальбуена сумел сократить отставание и подарил надежду на камбэк Вест Хэму. Снодграсс в компенсированное время сделал разницу минимальной, но Ньюкасл удержал победу.

Таким образом, Ньюкасл набрал 12 очков и поднялся на 15 позицию, Вест Хэм с 13 пунктами остался на 12 месте.

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