Вест Хэм – Ньюкасл – 2:3 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм едва не совершил камбэк в матче против Ньюкасла в 11 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Ньюкасл.

Ньюкасл еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество. Сначала после подачи Шелви со штрафного Жоелинтон сбросил на Кларка, и тот ударом головой расстрелял ворота Роберто. Через 6 минут Федерико Фернандес удвоил преимущество "сорок". Добавим, что Ярмоленко провалил первую половину и был заменен в перерыве.

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Во втором тайме Шелви ударом со штрафного сделал счет разгромным. Бальбуена сумел сократить отставание и подарил надежду на камбэк Вест Хэму. Снодграсс в компенсированное время сделал разницу минимальной, но Ньюкасл удержал победу.

Таким образом, Ньюкасл набрал 12 очков и поднялся на 15 позицию, Вест Хэм с 13 пунктами остался на 12 месте.