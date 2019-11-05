Ярмоленко ризикує втратити тренера – Вест Хем незадоволений роботою Пеллегріні

Млява гра Вест Хема на старті сезону провокує чутки про звільнення головного тренера.

Керівництво Вест Хема роздумує над звільненням Мануеля Пеллегріні з посади головного тренера, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, останні результати команди спонукають до відставки чилійця вже найближчим часом.

Нагадаємо, саме за наставництва Пеллегріні лідер збірної України Андрій Ярмоленко приєднався до табору "молотобійців" та зумів завоювати собі місце у стартовому складі.

Після 11-ти турів АПЛ Вест Хем перебуває на 13-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок.

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