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Ярмоленко ризикує втратити тренера – Вест Хем незадоволений роботою Пеллегріні

12:10 1429 Читать на русском
Ярмоленко ризикує втратити тренера – Вест Хем незадоволений роботою Пеллегріні
Андрій Ярмоленко та Мануель Пеллегріні / Фото ФК Вест Хем

Млява гра Вест Хема на старті сезону провокує чутки про звільнення головного тренера.

Керівництво Вест Хема роздумує над звільненням Мануеля Пеллегріні з посади головного тренера, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, останні результати команди спонукають до відставки чилійця вже найближчим часом.

Нагадаємо, саме за наставництва Пеллегріні лідер збірної України Андрій Ярмоленко приєднався до табору "молотобійців" та зумів завоювати собі місце у стартовому складі.

Після 11-ти турів АПЛ Вест Хем перебуває на 13-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок.

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Теги
Вест Хем Вест Хем Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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