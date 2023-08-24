Динамо Киев и Бешикташ встретились в первой игре плей-офф квалификации ЛК 2023/24. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Мирча Луческу против своей бывшей команды. Именно возглавляя стамбульских "орлов", выбивал киевский клуб из Кубка УЕФА 2002/03. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо - Бешикташ на "Футбол 24", стартовал в 20:00.

Несмотря на неплохое начало игры Динамо пропустило ближе к концу первой половины. Традиционная ошибка Попова, которому мяч попал в руку после удара Мулека. Абубакар реализовал 11-метровый.

Сразу после перерыва Динамо сравняло счет, но гол Караваева отменили из-за сомнительного офсайда. Однако на 60 минуте Александр отметился результативным действием –классно обыгрался с Буяльским на фланге, нашел Шапаренко перед штрафной, а Николай попал в дальнюю девятку.

Счастье Динамо длилось недолго: Колли на 64 минуте головой вколотил мяч в ворота Бущана после навеса с углового. "Бело-синие" мгновенно ответили голом Волошина, который головой перебросил вратаря.

Aboubakar takes the lead for Besiktas Instanbul with penalty against FC Dynamo Kyiv in the UEFA Europa Conference league ️ pic.twitter.com/MHnNPxqz6X — BASE AFRICA TV (@BaseAfricaTV_Gh) August 24, 2023