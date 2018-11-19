toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ

Ярмоленко провел автограф-сессию для фанатов Вест Хэма

14:47 5 Читати українською

Атакующий полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко встретился с болельщиками "молотобойцев".

В Лондоне состоялась встреча Андрея Ярмоленко с фанатами Вест Хэма. Также на мероприятии присутствовал еще один игрок лондонской команды Конор Ковентри, информирует официальный сайт клуба.

Тостер для матери, молочный напиток, цементная компания: как тратили первые серьезные деньги звездные игроки

Украинец активно общался с болельщиками, делал совместные фото и раздавал автографы. Напомним, в настоящее время Ярмоленко восстанавливается от травмы, полученной в матче с Тоттенхэмом. Ожидается, что на восстановление украинцу понадобится около 6 месяцев.

"Проехался на авто с рулем справа – весь вспотел": Ярмоленко – о сале, проблемах в Лондоне и рекорде Шевченко

Теги
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия футбольные фанаты Фото Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
0
мин
Германия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук