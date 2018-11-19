Ярмоленко провел автограф-сессию для фанатов Вест Хэма

Атакующий полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко встретился с болельщиками "молотобойцев".

В Лондоне состоялась встреча Андрея Ярмоленко с фанатами Вест Хэма. Также на мероприятии присутствовал еще один игрок лондонской команды Конор Ковентри, информирует официальный сайт клуба.

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Украинец активно общался с болельщиками, делал совместные фото и раздавал автографы. Напомним, в настоящее время Ярмоленко восстанавливается от травмы, полученной в матче с Тоттенхэмом. Ожидается, что на восстановление украинцу понадобится около 6 месяцев.

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