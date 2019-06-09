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Моуринью может возобновить тренерскую карьеру – клуб АПЛ заинтересован в услугах португальца

11:46 176 Читати українською
Моуринью может возобновить тренерскую карьеру – клуб АПЛ заинтересован в услугах португальца
Жозе Моуринью / Reuters

Жозе Моуринью в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности.

Португалец уже имеет предложение из английской Премьер-лиги, сообщает Mirror.

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Ньюкасл может стать собственностью шейха Халида бин Султана бен Заида Аль Нахайяна, который готов выделить значительные средства на развитие клуба. Моуринью заинтересован в подобном проекте, поэтому его приход на тренерский мостик "сорок" выглядит вполне вероятным. "Особенный" якобы рассказал друзьям, что серьезно рассматривает возможность контракта с Ньюкаслом.

Напомним, Жозе Моуринью пока остается без работы после своего увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года.

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Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ньюкасл Ньюкасл
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