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Ярмоленко прокомментировал свой дебют в АПЛ

22:45 91 Читати українською
Ярмоленко прокомментировал свой дебют в АПЛ
Андрій Ярмоленко / фото ФК Вест Хем

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал свой дебютный матч в АПЛ.

Украинец в своем Instagram прокомментировал разгромное поражение от Ливерпуля в первом туре АПЛ.

Ливерпуль – Вест Хэм – 4:0 – видео голов и обзор матча

"Первый матч за Вест Хэм. Продолжаем смотреть вперед", – написал Ярмоленко.

Напомним, Ливерпуль разбил Вест Хэм со счетом 4:0.

First official game for West Ham. We will keep forward!

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

Англия1 турЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Вест Хэм: Воскресенье 12 августа 2018

Ливерпуль
Матч окончен
4 : 0
Вест Хэм
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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Ливерпуль - Вест Хэм
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