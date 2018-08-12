Ливерпуль разбомбил Вест Хэм в дебютном матче Ярмоленко в АПЛ

Андрей Ярмоленко со скамейки запасных дебютировал за Вест Хэм. Команда Мануэля Пеллегрини разгромно уступила Ливерпулю на Энфилде в 1-м туре чемпионата Англии.

Матч Вест Хэм – Ливерпуль открыл стартовое Супер Воскресенье сезона в АПЛ. Звезда сборной Украины остался в запасе с первых минут, поскольку из-за травмы пропустил значительную часть предсезонной подготовки. Ярмоленко вышел только на 67-й, обновив вместе с Чичарито атакующую линию "молотов". Интересно, что заменил Андрей единственного центрфорварда гостей Арнаутовича.

Ярмоленко: Я был очень близок к переходу в Ливерпуль

Первая угроза в игре пришла от Салаха. Мохамед имел перед собой выбор между Мане и Фирмино, отдал на последнего, но конкурент Ярмоленко Антонио в последний момент отработал в защите и не позволил пробить. В похожем эпизоде на 15-й минуте другой вингер Вест Хэма Андерсон выиграл силовую борьбу у Мане. Почти сразу сенегалец выскочил на Фабиански после подачи, однако не смог акцентировано кивнуть мяч. Фирмино не смог расстрелять ворота с нескольких метров, а попытка Салаха наконец-то стала результативной. Правый фланг защиты "молотов" дал слабину, а египтянин бил в пустые ворота.

Ливерпуль продолжил давить, и вот уже Фабиански потянул удар со штрафного. Арнаутович выбегал на свидание с Алиссоном – с рикошетом пробил мимо ворот. В этой же атаке Вест Хэм впервые пробил и в створ. Бальбуена размял Алиссона. Шла 27-я минута.

Курьезный момент случился на 30-й. Судья Энтони Тейлор сыграл в отборе за лондонцев, дальше пошел заброс на совершенно свободного Арнаутовича, но в Марко не удался удар. Еще один крутой сейв выдал Фабиански, когда Салах из пределов вратарской замыкал прострел Фирмино – обоих игроков Ливерпуля никто не накрывал. Команды переиграли десяток компенсированных секунд – Ливерпулю хватило для гола. Комбинация в касание: Милнер в падении переводил на Мане, которому осталось расстрелять Фабиански.

Второй тайм Вест Хэм начал из добротного момента. Андерсон в борьбе на ближней штанге перевел на Антонио, но конкурент Ярмоленко не сумел сложиться так, чтобы попасть в ворота. А вот Ливерпуль довел счет до неприличного... с чистого офсайда. Фирмино отдал на Мане в положение вне игры, и сенегалец мог бы сам удивиться, что такой гол засчитали.

Ярмоленко за отведенное время не изменил расстановку сил. Несколько перспективных передач украинца, которого так требовали в перерыве фанаты Вест Хэма, не привели к моментам. А вот Даниэль Старридж, о котором мы уже начали забывать, вышел на 87-й, а на 88-й забил гол в борьбе с защитником.

Англия. АПЛ 2018/19, 1 тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 4:0

Голи: Салах, 19, Мане, 45+2, 53, Старридж, 88