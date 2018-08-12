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Ливерпуль – Вест Хэм – 4:0 – видео голов и обзор матча

19:43 57 Читати українською
Ливерпуль – Вест Хэм – 4:0 – видео голов и обзор матча
Ливерпуль – Вест Хэм – 4:0 / Twitter Liverpool

Ливерпуль разбил Вест Хэм в дебютном матче Ярмоленко за "молотобойцев".

В первом туре АПЛ Ливерпуль дома не оставил шансов Вест Хэму. Салах уже на 19 минуте поединка открыл счет забитым голам за Ливерпуль в этом сезоне. Удвоил преимущество "красных" точный удар Садио Мане под занавес первого тайма.

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Во второй половине встречи Мане удалось оформить дубль. Он отличился на 53 минуте, однако находился в офсайде, который не заметил ассистент главного арбитра.

Довершил разгром "молотобойцев" Старридж, забивший через 15 секунд после своего появления на поле.

Отметим, украинец Андрей Ярмоленко дебютировал в составе Вест Хэма, выйдя на замену на 67-й минуте матча.

Ярмоленко: Я был очень близок к переходу в Ливерпуль

Англия. АПЛ 2018/19, 1 тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 4:0

Голи: Салах, 19, Мане, 45+2, 53, Старридж, 88

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия1 турЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Вест Хэм: Воскресенье 12 августа 2018

Ливерпуль
Матч окончен
4 : 0
Вест Хэм
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