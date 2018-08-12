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Ярмоленко прокоментував свій дебют в АПЛ

22:45 1232 Читать на русском
Ярмоленко прокоментував свій дебют в АПЛ
Андрій Ярмоленко / фото ФК Вест Хем

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко прокоментував свій дебютний матч в АПЛ.

Українець у своєму Instagram прокоментував розгромну поразку від Ліверпуля у першому турі АПЛ.

Ліверпуль – Вест Хем – 4:0 – відео голів та огляд матчу

"Перший матч за Вест Хем. Продовжуємо дивитись вперед", – написав Ярмоленко.

Нагадаємо, Ліверпуль розтрощив Вест Хем з рахунком 4:0.

First official game for West Ham. We will keep forward!

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

Англія1 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Вест Хем: Неділя 12 серпня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Вест Хем
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Теги
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Ліверпуль - Вест Хем
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