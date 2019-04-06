Ярмоленко прекрасно влился в коллектив Вест Хэма – украинец показал, как весело проводит время с партнерами

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко отдохнул со своими партнерами по команде.

Украинский хавбек загрузил в свой Инстаграм фотографии, на которых проводит время вместе с партнерами. Сначала игроки Вест Хэма позволили себе отдохнуть в одном из заведений, а позже Ярмоленко показал фотографию с картинга.

Пеллегрини: Восстановление Ярмоленко идет по плану

Заметим, что украинец не играет за Вест Хэм с октября прошлого года, тогда в поединке с Тоттенхэмом Андрей получил тяжелую травму, которую залечивает до сих пор.

В текущем сезоне в активе Ярмоленко 10 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, где вингер сборной Украины забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Ярмоленко та Коноплянка потрапили у світовий рейтинг втрачених талантів: "вони могли зробити набагато більше"