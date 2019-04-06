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Ярмоленко прекрасно влился в коллектив Вест Хэма – украинец показал, как весело проводит время с партнерами

12:09 114 Читати українською
Ярмоленко прекрасно влился в коллектив Вест Хэма – украинец показал, как весело проводит время с партнерами
Андрей Ярмоленко / Вест Хем

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко отдохнул со своими партнерами по команде.

Украинский хавбек загрузил в свой Инстаграм фотографии, на которых проводит время вместе с партнерами. Сначала игроки Вест Хэма позволили себе отдохнуть в одном из заведений, а позже Ярмоленко показал фотографию с картинга.

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Заметим, что украинец не играет за Вест Хэм с октября прошлого года, тогда в поединке с Тоттенхэмом Андрей получил тяжелую травму, которую залечивает до сих пор.

В текущем сезоне в активе Ярмоленко 10 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, где вингер сборной Украины забил 2 гола и отдал результативную передачу.

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Теги
Вест Хэм Вест Хэм Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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