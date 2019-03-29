Пеллегрини: Восстановление Ярмоленко идет по плану

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал восстановления после травм футболистов команды.

"Футболисты с тяжелыми травмами продолжают восстановление по плану. Я имею в виду Джека Уилшера и Андрея Ярмоленка.

Кэрролл продолжает проходить медицинские обследования. Но никаких новостей о возвращении этих игроков на поле у меня нет", – сказал Пеллегрини в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезоне

Напомним, что Андрей Ярмоленко сыграл в 10 матчах за Вест Хэм в этом сезоне, отметившись 2 голами и 1 голевой передачей. 29-летний украинец повредил ахиллово сухожилие в матче против Тоттенхэма 20 октября, неудачно встав на газон. Ранее сообщалось, что восстановление займет 6 месяцев.

"I love this game", – Ярмоленко вместе с Эвра "зажег" в тренажерном зале