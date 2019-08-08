Ярмоленко побився об заклад із Срною на вечерю в ресторані

Екс-вінгер Динамо, а нині гравець Вест Хема, Андрій Ярмоленко має власну думку щодо майбутнього чемпіона України.

Легенда Шахтаря Даріо Срна впевнено заявив, що "гірники" повторять свій минулорічний тріумф в УПЛ, на що Андрій Ярмоленко запропонував тренеру донецького клубу авантюру.

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"Звичайно, я можу побитись об заклад з Даріо. Наприклад, на вечерю в гарному ресторані. Я кажу, що чемпіонат України виграє Динамо. Якщо виграє Шахтар, я готовий пригостити його вечерею в будь-якому хорошому ресторані", – сказав Ярмоленко у бліц-інтерв'ю від Favorit.

Нагадаємо, Динамо і Шахтар зійдуться в очному протистоянні в рамках третього туру УПЛ вже 10 серпня, початок о 17:00.

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