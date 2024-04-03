"Ярмоленко даже не в тонусе сильнее 99,9% игроков УПЛ. Вопрос еще и в том, что сейчас нет Буяльского, и Андрей подхватит эту лидерскую функцию.

Ярмоленко обошел Мораеса в списке лучших бомбардиров в истории УПЛ – до топ-4 остался один гол

Ярмоленко – человек, на которого ты надеешься, что он даст качество. Он придаст Динамо мощности, потому что ты знаешь, что человек может выполнить что угодно", – сказал Смоловый в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Ярмоленко феерично вернулся после длительной паузы, вызванной травмой колена – в первом же матче (против Ворсклы) 34-летний ветеран сумел отметиться голом, войдя в топ-5 лучших бомбардиров УПЛ.

К слову, в текущем сезоне Ярмоленко провел за Динамо 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2025 года.

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