"Ярмоленко навіть не в тонусі сильніший за 99,9% гравців УПЛ. Питання ще й у тому, що зараз немає Буяльського, і Андрій підхопить цю лідерську функцію.

Ярмоленко обійшов Мораєса у списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ – до топ-4 залишився один гол

Ярмоленко – людина, на яку ти сподіваєшся, що вона дасть якість. Він додасть Динамо потужності, бо ти знаєш, що людина може виконати будь-що", – сказав Смоловий у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Ярмоленко феєрично повернувся після тривалої паузи, викликаної травмою коліна – у першому ж матчі (проти Ворскли) 34-річний ветеран зумів відзначитись голом, увійшовши у топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ.

До слова, у поточному сезоні Ярмоленко провів за Динамо 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2025 року.

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