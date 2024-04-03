Ярмоленко отримав вердикт від експерта після повернення на поле: "Навіть не в тонусі він сильніший за 99,9% гравців УПЛ"
Співведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Смоловий висловився щодо гри Андрія Ярмоленка у матчі 22-го туру УПЛ проти Ворскли (5:1).
"Ярмоленко навіть не в тонусі сильніший за 99,9% гравців УПЛ. Питання ще й у тому, що зараз немає Буяльського, і Андрій підхопить цю лідерську функцію.
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Ярмоленко – людина, на яку ти сподіваєшся, що вона дасть якість. Він додасть Динамо потужності, бо ти знаєш, що людина може виконати будь-що", – сказав Смоловий у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Ярмоленко феєрично повернувся після тривалої паузи, викликаної травмою коліна – у першому ж матчі (проти Ворскли) 34-річний ветеран зумів відзначитись голом, увійшовши у топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ.
До слова, у поточному сезоні Ярмоленко провів за Динамо 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2025 року.
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