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Ярмоленко: Пеллегрини хочет играть в футбол, который мне нравится

11:33 57 Читати українською
Ярмоленко: Пеллегрини хочет играть в футбол, который мне нравится
Андрей Ярмоленко / whufc.com

Новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от своего пребывания в лондонском клубе.

"С каждым матчем я чувствую себя все лучше, но мне еще нужно время для того, чтобы я смог демонстрировать свой лучший уровень футбола.

Ярмоленко отметился ассистом за Вест Хэм

Мы начинаем больше комбинировать во время игр, однако это только начало. Думаю, после месяца упорных тренировок и матчей наше взаимодействие с партнерами по команде улучшится.

Мне нравится быть частью Вест Хэма. У нас много хороших футболистов. Пеллегрини стремится играть в атакующий футбол, который мне нравится.

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Я счастлив и улыбаюсь, ведь я играю в футбол. Я должен продолжать работать на тренировках. Надеюсь, что успею набрать соответствующие кондиции к началу сезона", – цитирует Ярмоленко официальный сайт "молотобойцев".

Теги
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