Ярмоленко: Пеллегрини хочет играть в футбол, который мне нравится

Новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от своего пребывания в лондонском клубе.
"С каждым матчем я чувствую себя все лучше, но мне еще нужно время для того, чтобы я смог демонстрировать свой лучший уровень футбола.
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Мы начинаем больше комбинировать во время игр, однако это только начало. Думаю, после месяца упорных тренировок и матчей наше взаимодействие с партнерами по команде улучшится.
Мне нравится быть частью Вест Хэма. У нас много хороших футболистов. Пеллегрини стремится играть в атакующий футбол, который мне нравится.
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Я счастлив и улыбаюсь, ведь я играю в футбол. Я должен продолжать работать на тренировках. Надеюсь, что успею набрать соответствующие кондиции к началу сезона", – цитирует Ярмоленко официальный сайт "молотобойцев".