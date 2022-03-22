"Евгений Савин, тот что Красава. Бывший футболист, YouTube-блогер. Мне было приятно, что он поддержал Украину и адекватно смотрит на вещи. Это не какая-то "военная операция", от кого нас освобождать, это бред. Не понимаю, как люди могут в это верить. Люди реально идут убивать "Бендеру", ну как можно быть таким тупым?! У тебя же телефон есть, хотя бы посмотри, кто это, и когда он жил.

Голкипер, родившийся в России, взял в руки оружие и воюет за Украину

Трудно не отметить Юрия Дудя, смотрю с ним все интервью. Он выразил свою позицию, показывает российской аудитории, что на самом деле происходит. Люди – молодцы.

У моей семьи есть родственник, не буду говорить кто это, но он проживает в Москве. Когда все началось, он сразу пошел на митинг, но не прошло 10 минут, и его арестовали и посадили на 15 суток. Он вышел, и ему сказали: "Если такое повторится, мы посадим тебя на 15 лет", – заявил Ярмоленко в интервью Денисов Time.

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