Ярмоленко відсутній на тренуванні Динамо та проблеми ще одного ключового гравця – у чому причина
Відсутність лідера Динамо Андрія Ярмоленка на тренуванні команди сколихнула громадськість.
Вінгер киян пропускав тренування з командою. UA-Футбол повідомив, що в Андрія Ярмоленка рецидив травми, через яку він не грав з осені.
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Як проінформував прес-аташе Динамо Андрій Шахов у своїх соцмережах, у лідера "біло-синіх" немає пошкодження. У Ярмоленка планове відновлення і відповідно він займався індивідуально.
Також не було Віталія Буяльського під час тренувань у залі, але в заняттях на полі він брав участь.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко вперше у 2024 році вийшов на поле 31 березня проти Ворскли. Лідер Динамо зіграв в трьох останніх матчах киян, в яких відзначився двома голами та однією результативною передачею.
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