Вінгер киян пропускав тренування з командою. UA-Футбол повідомив, що в Андрія Ярмоленка рецидив травми, через яку він не грав з осені.

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Як проінформував прес-аташе Динамо Андрій Шахов у своїх соцмережах, у лідера "біло-синіх" немає пошкодження. У Ярмоленка планове відновлення і відповідно він займався індивідуально.

Також не було Віталія Буяльського під час тренувань у залі, але в заняттях на полі він брав участь.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко вперше у 2024 році вийшов на поле 31 березня проти Ворскли. Лідер Динамо зіграв в трьох останніх матчах киян, в яких відзначився двома голами та однією результативною передачею.

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