"Чтобы ничего не придумывать о возвращении Ярмоленко в Динамо, я набрал Андрея, и мы поговорили на эту тему. Смотрите, у него ситуация простая – в прошлом году он подписал контракт с Аль-Айном по схеме 1+1. Год контракта истек, а вступит ли в силу еще один год, зависит от решения клуба.

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Ярмоленко ждет июня месяца, когда клуб должен сообщить ему о своем решении. Соответственно, на данный момент Ярмоленко ничего не может планировать относительно своего будущего. Теперь все в руках Аль-Айна. Возвращение в украинский чемпионат Ярмоленко не исключает. Я спрашивал, и он подтвердил, что если вернется в УПЛ, это будет только киевское Динамо. Ждем июня и будем смотреть на развитие ситуации", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.

Добавим, что дебютный сезон 33-летнего Ярмоленко за Аль-Айн сложился довольно неплохо – 11 голов и 6 ассистов в 31 матче.

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