31-летний украинец зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю. Годовая зарплата вингера сборной Украины в Вест Хэме составляет 5,98 миллионов фунтов стерлингов, информирует Spotrac.

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Ближайшим преследователем Ярмоленко в платежной ведомости является Джаррод Боуэн. Конкурент Андрея, который преимущественно играет на правом фланге атаки, за год получает ровно 5 миллионов.

К слову, украинский футболист надевает футболку Вест Хэма с 2018 года. Всего в активе Андрея Ярмоленко 54 матча за "молотков", 10 голов и 6 ассистов, его контракт с англичанами рассчитан до следующего лета.

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