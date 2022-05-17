"Для мене це не стало новиною. Я підписував контракт на 4 роки з опцією продовження ще на один. Ще рік тому було зрозуміло, що Вест Хем не скористається цією опцією, тому що великий контракт, а я не граю стільки, скільки повинен грати футболіст, який заробляє такі гроші.

"Напевно, Мончі не знайшов мій номер": Ярмоленко прокоментував чутки про трансфер у Севілью

Я також не задоволений своїм ігровим часом, хочу грати більше, тому і я не дуже хотів продовження контракту. Для лондонського клубу це також, думаю, не дуже вигідна угода. Я давно очікував на це, тому був готовий. Вест Хем повинен надати мені офіційну відповідь до 21 травня.

Офіційного листа, що я можу підписувати контракт з іншим клубом, що вони не будуть користуватися цією опцією, я ще не отримав. Поки що так", – резюмував Ярмоленко в інтерв'ю Вацко on air.

Нагадаємо, Андрій став гравцем "молотків" у 2018-му, перейшовши з Борусії Д. За чотири роки українець не зумів повноцінно освоїтись у лондонській команді: 85 матчів, 13 голів та 7 асистів.

Вест Хем – Ман Сіті: Зінченко в аномальній ролі організував рекорд і 2 голи, Ярмоленко попрощався, інтрига в АПЛ жива