"Наверное, Мончи не нашел мой номер": Ярмоленко прокомментировал слухи о трансфере в Севилью
Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко с присущим ему чувством юмора отреагировал на возможность перейти в испанский клуб.
"Не вижу повода сейчас что-либо комментировать. Сейчас много разговоров и слухов.
Ярмоленко может продолжить карьеру в Испании – на украинца претендует гранд, который будет играть в Лиге чемпионов
Мончи (спортивный директор Севильи, – прим.) пока не звонил. Наверное, не нашел мой номер", – сказал Ярмоленко в комментарии "Вацко Live".
Напомним, украинский легионер завершает свои выступления в Вест Хэме. По слухам, в своем составе его хочет видеть Севилья – у Андрея есть необходимый опыт и будет статус свободного агента, что делает его желанным игроком в команде Хулена Лопетеги.
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