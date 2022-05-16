Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко с присущим ему чувством юмора отреагировал на возможность перейти в испанский клуб.

"Не вижу повода сейчас что-либо комментировать. Сейчас много разговоров и слухов.

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Мончи (спортивный директор Севильи, – прим.) пока не звонил. Наверное, не нашел мой номер", – сказал Ярмоленко в комментарии "Вацко Live".

Напомним, украинский легионер завершает свои выступления в Вест Хэме. По слухам, в своем составе его хочет видеть Севилья – у Андрея есть необходимый опыт и будет статус свободного агента, что делает его желанным игроком в команде Хулена Лопетеги.

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