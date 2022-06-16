"Моя позиция одна – я украинец, точка. Я не понимаю этих… даже не хочу говорить.

Денисов озвучил сумму, которую смогли собрать на благотворительном матче между легендами футбола и украинскими звездами

Да, мне стыдно, что я играл когда-то в России. Если ты называешь кого-то братом и приходишь его убивать, то... Это идиотизм.

Первое, что сделаю после победы, буду праздновать. Встречусь с ребятами, которые были на передовой. Со всеми", – сказал Селезнев в комментарии YouTube-каналу SportArena.

Напомним, Евгений в 2016 году уехал играть за Кубань. В результате россияне кинули нашего форварда на деньги и через полгода он покинул краснодарский клуб.

"Моє ставлення до росіян просте – вони під*раси": арбітр УПЛ на війні – рятунок у Лимані, конфлікти Срни, рука Кузнєцова