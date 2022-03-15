"Мы знаем, как много Андрей значит для своей страны с точки зрения футбола. Очевидно, что он большой человек для Украины, а теперь его имя звучит и у нас.

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Вы могли видеть его слезы, наши слезы и всю значимость момента для него. Мы очень рады, что Ярмо забил этот гол. Мы – хороший коллектив, потому понимаем ситуацию Ярмо. Это было нелегко. Нам, у которых нет людей, друзей или семьи в Украине, приходится нелегко, но вы не представляете, как приходится ему. Мы пытались помочь ему и его семье всеми возможными способами.

У Ярмо есть это умение. На тренировке можно увидеть, как он забивает голы обеими ногами. Его гол был невероятным. Он всегда забивал важные голы, а это был самый лучший момент, чтобы помочь нам, себе и своей стране. Мы попытались оказать ему эмоциональную поддержку", – цитирует Форналса сайт Вест Хэма.

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