"Ми знаємо, як багато Андрій важить для своєї країни з погляду футболу. Очевидно, що він велика людина для України, а тепер його ім'я гучно лунає і у нас.

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Ви могли бачити його сльози, наші сльози та всю важливість моменту для нього. Ми дуже раді, що Ярмо забив цей гол. Ми – хороший колектив, тому розуміємо ситуацію Ярмо. Це було нелегко. Нам, які не мають людей, друзів чи сім'ї в Україні, доводиться нелегко, але ви не уявляєте, як доводиться йому. Ми намагалися допомогти йому та його родині всіма можливими способами.

У Ярмо є це вміння. На тренуванні можна побачити, як він забиває голи обома ногами. Його гол був неймовірним. Він завжди забивав важливі голи, а це був найкращий момент, щоб допомогти нам, собі та своїй країні. Ми спробували надати йому емоційну підтримку", – цитує Форналса сайт Вест Хема.

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